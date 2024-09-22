Генассамблея FIDE не стала снимать ограничения для российских шахматистов

Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) оставила в силе ограничения для российских и белорусских спортсменов. Однако, было решено допустить до международных командных соревнований детей до 12 лет и лиц с ограниченными возможностями.

© Газета.Ru

Перед началом голосования совет FIDE рекомендовал не снимать с россиян ограничения полностью. Делегатам были предложены три варианта для голосования: поддержать рекомендацию, снять санкции, сохранить санкции. Большинство проголосовало за первый вариант.

В феврале 2022 года FIDE допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе, они выступают под флагом организации. Сборным России и Белоруссии запрещено выступать в турнирах под эгидой FIDE. В России и Белоруссии не проводятся официальные шахматные соревнования.

7 июня 2024 года комиссия по этике FIDE объявила о приостановлении членства Федерации шахмат России (ФШР) в организации на два года. Это было объяснено тем, что ФШР включила в свой состав региональные федерации новых территорий России. Решение вступает в силу через 60 дней после принятия.