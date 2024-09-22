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Президент FIDE Дворкович отказался вести заседание о снятии санкций с россиян

Президент Международной шахматной федерации (FIDE), гражданин РФ Аркадий Дворкович решил не вести заседание организации по поводу снятия санкций с россиян для дальнейшего их допуска к турнирам. Об этом сообщил сам Дворкович.

Дворкович отказался проводить заседание FIDE по возвращению россиян
© РИА Новости
«Учитывая, что речь касается России, я не буду вести заседание по этому вопросу», — заявил Дворкович.

В ФИДЕ рекомендовали разрешить детям из России участвовать в командных соревнованиях

Его слова приводит ТАСС. Вместо него заседание проведет вице-президент организации индиец Вишванатан Ананд.

Ранее совет FIDE порекомендовал допустить детей из России до командных турниров. То же самое касается и граждан Беларуси.

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