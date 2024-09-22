Дворкович отказался проводить заседание FIDE по возвращению россиян

Президент Международной шахматной федерации (FIDE), гражданин РФ Аркадий Дворкович решил не вести заседание организации по поводу снятия санкций с россиян для дальнейшего их допуска к турнирам. Об этом сообщил сам Дворкович.

«Учитывая, что речь касается России, я не буду вести заседание по этому вопросу», — заявил Дворкович.

В ФИДЕ рекомендовали разрешить детям из России участвовать в командных соревнованиях

Его слова приводит ТАСС. Вместо него заседание проведет вице-президент организации индиец Вишванатан Ананд.

Ранее совет FIDE порекомендовал допустить детей из России до командных турниров. То же самое касается и граждан Беларуси.