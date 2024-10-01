Горячкина — лучшая из россиянок в обновленном рейтинге ФИДЕ среди женщин

Александра Горячкина — лучшая из россиянок в обновлённом рейтинге ФИДЕ среди женщин
Российская шахматистка Александра Горячкина занимает пятую строчку в обновлённом рейтинге ФИДЕ по состоянию на 1 октября. Первые четыре места в классификации занимают представительницы Китая.
Рейтинг ФИДЕ среди женщин, положение на 1 октября 2024 года:
1. Хоу Ифань (Китай) — 2633 балла.
2. Цзю Вэньцзюнь (Китай) — 2563.
3. Тан Чжуньи (Китай) — 2551.
4. Лей Тинцзе (Китай) — 2549.
5. Александра Горячкина (Россия) — 2533.
6. Хампи Конеру (Индия) — 2530.
7. Екатерина Лагно (Россия) — 2527.
8. Анна Музычук (Украина) — 2524.
9. Нана Дзагнидзе (Грузия) — 2513.
10. Мария Музычук (Украина) — 2505…
19. Полина Шувалова (Россия) — 2472…
29. Лея Гарифуллина (Россия) — 2438…
36. Валентина Гунина (Россия) — 2435…