Горячкина — лучшая из россиянок в обновленном рейтинге ФИДЕ среди женщин

Российская шахматистка Александра Горячкина занимает пятую строчку в обновлённом рейтинге ФИДЕ по состоянию на 1 октября. Первые четыре места в классификации занимают представительницы Китая.

Рейтинг ФИДЕ среди женщин, положение на 1 октября 2024 года:

1. Хоу Ифань (Китай) — 2633 балла.

2. Цзю Вэньцзюнь (Китай) — 2563.

3. Тан Чжуньи (Китай) — 2551.

4. Лей Тинцзе (Китай) — 2549.

5. Александра Горячкина (Россия) — 2533.

6. Хампи Конеру (Индия) — 2530.

7. Екатерина Лагно (Россия) — 2527.

8. Анна Музычук (Украина) — 2524.

9. Нана Дзагнидзе (Грузия) — 2513.

10. Мария Музычук (Украина) — 2505…

19. Полина Шувалова (Россия) — 2472…

29. Лея Гарифуллина (Россия) — 2438…

36. Валентина Гунина (Россия) — 2435…