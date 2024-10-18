FIDE отстранила до конца года гроссмейстера Шевченко за мошенничество

Дисциплинарный комитет Международной шахматной федерации (FIDE) дисквалифицировал за мошенничество украинского гроссмейстера Кирилла Шевченко, с 2023 года представляющего Румынию. Об этом сообщается на странице организации в соцсети Х (ранее Twitter).

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Шевченко попал под подозрение после победы над пятикратным чемпионом Испании Пако Вальехо во втором раунде турнира. Сообщается, что уроженец Украины очень часто выходил в туалет и долго находился в закрытой кабинке. Позже был найден телефон, которым, предположительно, пользовался Шевченко в ключевые моменты партии. Его обнаружила уборщица. Рядом с телефоном была записка: «Не трогать! Телефон оставлен посетителю, чтобы он ответил ночью!».

Судьи сравнили почерк с листами, на которых игроки записывают свои ходы, и заключили, что записка оставлена именно Шевченко. Гроссмейстер отрицает свою вину, однако подчинился решению оргкомитета турнира и вернул призовые.

Шахматист отстранен на 75 дней — до 1 января 2025 года. В течение двух недель Шевченко может обжаловать дисквалификацию, если предоставит доказательства невиновности.