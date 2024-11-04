В Финляндии закрылся последний в Западной Европе музей Ленина

В воскресенье, 3 ноября, в Финляндии закрылся единственный на Западе музей Ленина. Он находился в городе Тампере в здании Дома рабочих. В этом месте в начале 1900 годов, когда Финляндия входила в состав Российской империи, проходили тайные собрания Российской социал-демократической рабочей партии. Считается, что именно там в 1905 году Владимир Ленин впервые встретился с Иосифом Сталиным. В декабре 1917 года Ленин подписал декрет о государственной независимости Финляндии. Музей Ленина был открыт обществом «Финляндия — СССР» 20 января 1946 года в годовщину смерти Ленина. Экспозиция музея была посвящена как биографии Ленина, так и истории Советского Союза. О закрытии и демонтаже музея стало известно еще в апреле. Директор музея тогда пояснил, что старое название больше не соответствует содержанию музея, вводит посетителей в заблуждение и вызывает недопонимание.

Комментирует главный редактор издания «Gazeta.fi» Владимир Гусатинский:

— Музей был интересным, экспозиция очень интересная, экспонаты уникальные — были и есть, конечно. Они наверняка уйдут в чьи-то запасники. Скорее всего, часть попадет в национальный музей, может быть, что-то уйдет в какие-то частные коллекции. Но так как это все было под одной крышей, было очень интересно на это смотреть. Помимо этого, у них были интересные программы и сменные экспозиции. Одним словом, жалко. Музей был частным, негосударственным, и он существовал на те деньги, которые получал от посетителей. Какая-то господдержка ему выделялась, но она была не сильно значительной, и я подозреваю, что со следующего года финансирование со стороны государства было бы урезано, потому что у нас урезается все, что связано с культурой, урезается финансирование всех музеев. Речь идет даже о закрытии самого большого музея под открытым небом. Это музей, где собраны все постройки, привезенные в том числе из Лапландии, — в общем, уникальные строения, найденные на территории различных областей. Речь также идет о том, что некоторые музеи нужно перевести на самофинансирование.

— Что известно о владельце музея?

— Это была организация, которая так и называлась — Фонд поддержки музея Ленина.

На месте музея Ленина в феврале 2025 года откроется новый музей Nootti. Экспозиция будет посвящена отношениям двух стран и их истории со времен революции в России и обретения Финляндией независимости в 1917 году до вступления республики в НАТО. В 2023 году городской совет Хельсинки объявил о решении переименовать парк имени Ленина. Также власти Финляндии перенесли в городах Турку и Котка статуи Ленина с улиц в музеи.