Глава FIDE Дворкович ответил на обвинения Карлсена

Глава ФИДЕ Аркадий Дворкович заявил, что не видит оснований для отставки.

Ранее между ФИДЕ и серией турниров по шахматам-960 Freestyle Chess, соорганизатором которой является Магнус Карлсен, возникли разногласия. Freestyle Chess хочет назвать победителя своих соревнований «чемпионом мира», против чего выступает ФИДЕ. Федерация призвала игроков отказаться от участия в туре – в ином случае она может не допустить их до чемпионатов мира под своей эгидой.

Карлсен раскритиковал Дворковича за давление на игроков: «Вы отреклись от своего обещания. Вы уйдете в отставку?»