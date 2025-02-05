Карлсен рассказал о конфликте Freestyle Chess с FIDE

16-й чемпион мира, лидер мирового рейтинга норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен прокомментировал конфликт между Freestyle Chess и Международной шахматной федерацией (ФИДЕ).

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« М ы х о т е л и р а б о т а т ь с Ф И Д Е , н о н е л ю б о й ц е н о й . Н а м о й в з г л я д , к о г д а о р г а н и з у е т с я с е р и я т у р н и р о в с л у ч ш и м и и г р о к а м и м и р а и с о ч е н ь х о р о ш и м и д е н ь г а м и – е с т ь в с е о с н о в а н и я д л я т о г о , ч т о б ы п о б е д и т е л ь п о л у ч и л т и т у л ч е м п и о н а м и р а . М ы п р е д л о ж и л и д е н ь г и Ф И Д Е з а э т о п р а в о , о н и х о т е л и б о л ь ш е . Я д у м а ю , ч т о д о г о в о р ё н н о с т ь м о г л а б ы б ы т ь д о с т и г н у т а , н о н а т о т м о м е н т Б ю т т н е р у ж е б ы л н е д о в о л е н п р о ц е с с о м , и с т е х п о р м ы , е с л и ч е с т н о , н е ч у в с т в у е м , ч т о в Ф И Д Е е с т ь к т о - т о , н а к о г о м о ж н о п о л о ж и т ь с я . Д а ж е Д в о р к о в и ч , к о т о р ы й б ы л о ч е н ь п о л е з е н в п р о ш л о м , т е п е р ь н е с д е р ж а л с в о ё с л о в о , ч т о о б и д н о . Я о ч е н ь н а д е ю с ь , ч т о д р у г и е и г р о к и н е п о с т р а д а ю т . У м е н я в с ё в п о р я д к е , я н а х о ж у с ь н а п о з д н е м э т а п е с в о е й к а р ь е р ы , я х о ч у и г р а т ь в ш а х м а т ы Ф и ш е р а , и м е н я н е в о л н у е т ч е м п и о н а т м и р а п о к л а с с и к е , у м е н я н е т н е о б х о д и м о с т и и г р а т ь в т у р н и р а х Ф И Д Е . Ч т о к а с а е т с я д р у г и х и г р о к о в с т а р ш е г о в о з р а с т а , т а к и х к а к Н а к а м у р а , – е г о т о ж е э т о н е в о л н у е т , о н н е х о ч е т т е р п е т ь э т и м а н и п у л я ц и и . Е с т ь е щ ё К а р у а н а , к о т о р ы й н а х о д и т с я п о с е р е д и н е , н о о н , о ч е в и д н о , х о ч е т п о п р о б о в а т ь с т а т ь ч е м п и о н о м м и р а п о к л а с с и к е , ч т о в п о л н е о б ъ я с н и м о ! М о л о д ы е ш а х м а т и с т ы и п о д д е р ж и в а ю щ и е и х ф е д е р а ц и и п е р е ж и в а ю т , с п р а ш и в а ю т , н е б у д е т л и к а к и х - т о с а н к ц и й о т Ф И Д Е , н о п р и э т о м о н и д е й с т в и т е л ь н о х о т я т п р и н я т ь у ч а с т и е в н а ш и х м е р о п р и я т и я х » , — с к а з а л К а р л с е н в э ф и р е к а н а л а T a k e T a k e T a k e в с о ц и а л ь н ы х с е т я х .

Ранее с открытым обращением к Дворковичу выступил один из главных организаторов Freestyle Chess (главным медийным лицом которого является именно Карлсен) Ян-Хенрик Бюттнер. Он заявил, что его переговоры с ФИДЕ зашли в тупик, а также призвал Дворковича уйти в отставку.