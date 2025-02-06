В FIDE могут рассмотреть вопрос о допуске сборных России

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович сообщил, что вопрос о возможном возвращении сборных России на официальные турниры может быть рассмотрен на следующем совете возглавляемой им организации.

« П о п о р у ч е н и ю г е н е р а л ь н о й а с с а м б л е и п р о в е л и к о н с у л ь т а ц и и с М е ж д у н а р о д н ы м о л и м п и й с к и м к о м и т е т о м и у ж е д о п у с т и л и д е т с к и е к о м а н д ы и к о м а н д ы и н в а л и д о в . Д а л ь ш е , к о н е ч н о ж е , о б с у ж д е н и е п р о д о л ж и т с я . П о к а м ы с д е л а л и п е р в ы й ш а г . У н а с б л и ж а й ш и й с о в е т п р и м е р н о ч е р е з п о л т о р а м е с я ц а . Н а в е р н о е , э т о т в о п р о с к т о - т о п о д н и м е т . Н е и с к л ю ч а ю э т о г о » , — п р и в о д и т с л о в а Д в о р к о в и ч а « Р И А Н о в о с т и С п о р т » .

24 января стало официально известно о допуске со стороны ФИДЕ к международным командным соревнованиям в нейтральном статусе шахматистов в возрасте до 18 лет, а также шахматистов с ограниченными возможностями здоровья из России и Беларуси.