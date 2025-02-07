Азиатская Лига чемпионов по шахматам впервые пройдет в России

Азиатская шахматная Лига чемпионов впервые пройдет в России в Ханты-Мансийске Ханты-Мансийского автономного округа в июне 2025 года. Ожидается участие 20 клубов и около 100 иностранных спортсменов, сообщил ТАСС депутат думы Югры, президент Федерации шахмат Югры Василий Филипенко.

В 2024 году в Ханты-Мансийске прошел командный чемпионат азиатских городов по шахматам. По его итогам исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев сообщил, что в ходе продолжения сотрудничества с Азиатской федерацией шахмат Ханты-Мансийск может принять новые ведущие международные турниры.

" А з и а т с к а я Л и г а ч е м п и о н о в в п е р в ы е п р о й д е т в Р о с с и и в Х а н т ы - М а н с и й с к е н а п л о щ а д к е Ю г о р с к о й ш а х м а т н о й а к а д е м и и с 8 п о 1 8 и ю н я 2 0 2 5 г о д а . М ы у д о с т о е н ы п р а в а п р о в е с т и н о в о е с о р е в н о в а н и е в А з и а т с к о й ш а х м а т н о й ф е д е р а ц и и . Т у р н и р н а ч н е т с в о й п у т ь н а т е р р и т о р и и Р о с с и и п о д э г и д о й с о т р у д н и ч е с т в а А з и а т с к о й ш а х м а т н о й ф е д е р а ц и и и Р о с с и и " , - с о о б щ и л с о б е с е д н и к а г е н т с т в а .

По его словам, в турнире планируется участие 20 клубов, входящих в состав Азиатской шахматной федерации.