Азиатская Лига чемпионов по шахматам впервые пройдет в России в июне
Азиатская шахматная Лига чемпионов впервые пройдет в России в Ханты-Мансийске Ханты-Мансийского автономного округа в июне 2025 года. Ожидается участие 20 клубов и около 100 иностранных спортсменов, сообщил ТАСС депутат думы Югры, президент Федерации шахмат Югры Василий Филипенко.
В 2024 году в Ханты-Мансийске прошел командный чемпионат азиатских городов по шахматам. По его итогам исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев сообщил, что в ходе продолжения сотрудничества с Азиатской федерацией шахмат Ханты-Мансийск может принять новые ведущие международные турниры.
"Азиатская Лига чемпионов впервые пройдет в России в Ханты-Мансийске на площадке Югорской шахматной академии с 8 по 18 июня 2025 года. Мы удостоены права провести новое соревнование в Азиатской шахматной федерации. Турнир начнет свой путь на территории России под эгидой сотрудничества Азиатской шахматной федерации и России", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, в турнире планируется участие 20 клубов, входящих в состав Азиатской шахматной федерации.
"Ожидается 150 шахматистов, из них 100 человек - иностранные спортсмены", - добавил Филипенко.