Лидер испанской партии заявил о суровой цензуре в Европе

МАДРИД, 8 февраля. /ТАСС/. Лидер крайне правой партии Испании "Вокс" Сантьяго Абаскаль выразил мнение, что Европа никогда не сталкивалась в мирное время с такой суровой цензурой, как сейчас.

"Патриотические силы растут во всей нашей цивилизации", - сказал политик, выступая на встрече лидеров правоконсервативных партий, сформировавших фракцию Европарламента "Патриоты Европы". "Европа никогда не сталкивалась с такой суровой цензурой в мирное время, как сегодня", - считает Абаскаль.

"Они не хотят, чтобы европейцы услышали наше послание, они даже не хотят, чтобы жертвы их иммиграционной политики или их зеленой политики <...>, люди, которые страдают от отсутствия безопасности или терпят крах из-за их вредоносных идеологий, даже имели возможность протестовать в социальных сетях", - добавил политик.

Фракция "Патриоты Европы" была сформирована по итогам выборов в Европарламент в 2024 году. В нее вошли 84 депутата, представляющие 14 партий из 12 стран. Инициатором создания новой наднациональной группы стал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, являющийся лидером правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз".

"Патриоты Европы" оказались третьей по численности фракцией в Европарламенте после Европейской народной партии и коалиции "Прогрессивный альянс социалистов и демократов".