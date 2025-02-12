14-летняя шахматистка стала чемпионкой России

14-летняя Анна Лопухова из Задонска Липецкой области стала победительницей общероссийского первенства России по классическим шахматам среди девушек до 17 лет. Юная чемпионка не проиграла ни одной партии и только одну свела к ничьей. Соревнования проходили на протяжении 9 дней в Сочи.

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Успехи шахматистки отметил также и губернатор Игорь Артамонов, который сыграл с ней партию в ее родной гимназии, но проиграл. Он добавил, что шахматы наверняка теперь станут в этой школе самым популярным видом спорта. Для этого в ней специально организовали шахматную гостиную.

До этого Лопухова победила всех своих соперников на чемпионате Липецкой области.

В Пензенской области до 14 февраля будут проходить соревнования по шахматам среди школьников 5-7 классов.