Венгерский шахматист объяснил, почему решил приехать в Россию на матч

Венгерский гроссмейстер из Венгрии Рихард Раппорт хотел сыграть с достойным соперником, поэтому прилетел на несколько дней в Ростов-на-Дону ради матча с россиянином Андреем Есипенко. Об этом он рассказал ТАСС.

Матч между Раппортом и Есипенко стартовал в Ростове-на-Дону 13 февраля. Соперники проведут 6 партий в классические шахматы и 20 партий в блиц. Матч организован по правилам Международной шахматной федерации. Официальная церемония закрытия пройдет 22 февраля.

" Э т о ( п р и е з д - п р и м . Т А С С ) и з - з а Андрея, - сказал Раппорт. - Он мне очень нравится как человек. Я считаю его интересным шахматистом, очень сильным игроком. И я был рад возможности сыграть с ним такой длинный матч. В наши дни это очень сложно, долгие матчи почти не организуют, а мне нравится такой формат. И, конечно, найти хорошего соперника тоже непросто. Поэтому когда появилась возможность сыграть с ним такой длинный матч, я был рад".

Первую партию шахматисты сыграли вничью. Ростов-на-Дону Раппорт назвал отличным местом для игры в шахматы. Первая партия, по словам гроссмейстера, прошла нервно. Так же ее оценил и Есипенко.

Раппорту 28 лет, он стал гроссмейстером в 2010 году. Является чемпионом Венгрии, чемпионом Европы по рапиду, победителем этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE). Входит в топ-30 рейтинга FIDE.