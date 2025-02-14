Киберспортивный клуб Team Liquid подписал шахматиста Фабиано Каруану

Киберспортивный клуб Team Liquid подписал американского шахматиста Фабиано Каруану. Анонс состоялся в социальных сетях организации.

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Как сообщают СМИ, гроссмейстер подписал трёхлетний контракт с Team Liquid. В анонсе Фабиано рассказал, что его главная цель в этом году — это отобраться на киберспортивный фестиваль Esports World Cup 2025, в рамках которого состоится турнир по шахматам.

На текущий момент американец с итальянскими корнями занимает второе место в рейтинге ФИДЕ, уступая лишь Магнусу Карлсену.

Турнир по шахматам от EWC и Chess.com пройдёт в LAN-формате в период с 31 июля по 3 августа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 16 участников разыграют $ 1,5 млн призовых.