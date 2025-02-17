Стартовал Кубок России по шахматам

В наукограде Кольцово, расположенном в Новосибирской области, начался первый этап Кубка России по шахматам среди мужчин, который носит название «Мемориал Льва Сандахчиева». Об этом сообщили в правительстве региона.

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В турнире участвуют 73 спортсмена, среди которых 11 международных гроссмейстеров, включая представителй Новосибирской области — Дмитрия Бочарова и Романа Кезина, занимающих шестую и седьмую позиции в рейтинге соответственно. Также в соревнованиях принимает участие Вадим Звягинцев, победитель предыдущего Кубка.

Иван Довгаль, заместитель министра физической культуры и спорта региона, подчеркнул, что Новосибирская область открывает Кубок России второй год подряд. В этом году в соревнование прибыли шахматисты из 19 различных регионов.

Кубок состоит из 14 этапов и завершится финалом в декабре. По словам Александра Ткачёва, исполнительного директора федерации шахмат России, количество турниров в Кубке страны достигло рекорда.

Формат турнира в этом году отличается: шахматисты сыграют девять туров за четыре дня с временным контролем 50 минут на партию, при этом в некоторые дни запланированы три тура. Первый этап завершится 18 февраля и посвящен памяти Льва Сандахчиева, основателя научного центра «Вектор» и инициатора первой шахматной секции в Кольцово. С 2006 года соревнования проводятся в его честь, а с 2020 года имеют всероссийский статус.