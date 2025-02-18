Непомнящий подписал контракт с мультигейминговой организацией Aurora Gaming

Действующий чемпион мира по блицу, российский шахматист Ян Непомнящий заключил контракт с сербской мультигейминговой организацией Aurora Gaming. В её состав входят команды по пяти киберспортивным дисциплинам.

© Чемпионат.com

« П о с л е п о я в л е н и я в п р о г р а м м е E W C ш а х м а т ы м о г у т с т а т ь п о л н о ц е н н о й к и б е р с п о р т и в н о й д и с ц и п л и н о й . Н а д е ю с ь , ч т о н о в ы й з р е л и щ н ы й ф о р м а т п о м о ж е т п р и в л е ч ь н о в у ю а у д и т о р и ю . Я д а в н о у в л е к а ю с ь к о м п ь ю т е р н ы м и и г р а м и и а к т и в н о с л е ж у з а к и б е р с п о р т о м , п о э т о м у м н е п р и я т н о п р и с о е д и н и т ь с я к с к в а д у A u r o r a G a m i n g : э т о у з н а в а е м ы й и а м б и ц и о з н ы й п р о е к т » , — с к а з а л Непомнящий на пресс-конференции.

По условиям соглашения Ян Непомнящий будет выступать за Aurora Gaming на серии предстоящих турниров, в том числе на турнирах Champions Chess Tour. На фестивале Esports World Cup Riyadh 2025, который пройдёт в Эр‑Рияде, Саудовская Аравия, предусмотрен кибертурнир по быстрым шахматам, в котором киберспортивные организации смогут заявить своих игроков. Турнир пройдёт с 31 июля по 3 августа. Призовой фонд составит $ 1,5 млн.