Президент ФШР назвал Карлсена небезнадежным

Норвежский шахматист Магнус Карлсен, выставивший свои джинсы на аукцион, не безнадежен, так как прислушивается к советам из России. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

30 декабря 2024 года Филатов в разговоре с ТАСС предложил норвежцу выставить на аукцион свои джинсы, из-за которых разразился скандал на чемпионате мира по рапиду, или подарить их главе Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадию Дворковичу. В четверг Карлсен сообщил, что разметил джинсы на аукционе.

"Карлсен не безнадежен - прислушивается к советам из России, - сказал Филатов. - Надеюсь, что человек, который эти джинсы купит, подарит их Дворковичу в музей FIDE".

Карлсен был дисквалифицирован с чемпионата мира по рапиду за нарушение дресс-кода - он вышел на партию в джинсах и отказался менять их на классические брюки. После этого норвежец заявил, что больше не сыграет на турнирах FIDE. Дворкович принял решение смягчить правила дресс-кода на чемпионате мира по блицу, после чего Карлсен согласился принять участие в турнире и поделил первое место с россиянином Яном Непомнящим.