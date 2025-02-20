Лагно сыграла вничью с Асаубаевой и сохранила лидерство на этапе Гран‑при FIDE

Российская шахматистка Екатерина Лагно сыграла вничью с Бибисарой Асаубаевой из Казахстана во втором туре третьего этапа Гран‑при FIDE в Монако.

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Лагно играла белыми и имела превосходство по ходу партии, но не смогла его реализовать. На 38‑м ходу шахматистки согласились на ничью.

Еще одна россиянка Александра Горячкина белыми сыграла вничью с Александрой Костенюк, которая представляет Швейцарию.

После двух туров на турнире лидируют четыре шахматистки, набравшие 1,5 очка. Это Лагно, а также Хампи Конеру (Индия), Сарасадат Хадемальшарьех (Испания) и Батхуягийн Монгонтуул (Монголия). У Горячкиной 0,5 очка.