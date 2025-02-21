Горячкина победила Асаубаеву в 3-м туре этапа Гран-при FIDE

Российская шахматистка Александра Горячкина обыграла Бибисару Асаубаеву из Казахстана в 3-м туре этапа женского Гран-при ФИДЕ — 2024/2025. Это первая победа россиянки на соревнованиях в Монако.

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Шахматы. Женщины. Третий этап Гран-при ФИДЕ — 2024/2025. Третий тур:

Харика Дронавалли (Индия) — Екатерина Лагно (Россия) — 0,5:0,5;

Бибисара Асаубаева (Казахстан) — Александра Горячкина (Россия) — 0:1;

Александра Костенюк (Швейцария) — Тань Чжунъи (Китай) — 1:0;

Батхуягийн Монгонтуул (Монголия) — Хампи Конеру (Индия) — 0,5:0,5;

Элизабет Петц (Германия) — Сарасадат Хадемальшарьех (Испания) — 0,5:0,5.

В следующем туре Горячкина встретится с 16-й чемпионкой мира среди женщин китаянкой Тань Чжунъи. Другая россиянка, Екатерина Лагно, сыграет с немецкой шахматисткой Элизабет Петц.

Отметим, что Горячкина является победительницей второго этапа Гран-при ФИДЕ, который прошёл в ноябре прошлого года в Шымкенте (Казахстан).