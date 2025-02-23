В Германии проходят выборы в бундестаг

В Германии в воскресенье проходят выборы в нижнюю палату парламента, бундестаг. Победит, скорее всего, консервативный блок ХДС/ХСС с его кандидатом в канцлеры Фридрихом Мерцем. По прогнозам, консерваторы наберут от 28 до 32 процентов голосов. Но для того, чтобы возглавить правительство, одной лишь победы на выборах им недостаточно: нужно будет еще получить поддержку большинства депутатов в новом составе бундестага.

"Формировать правительства в Германии становится все труднее", - признал накануне дня голосования действующий пока канцлер Олаф Шольц. До сих пор у власти в стране в разных сочетаниях сменяли друг друг так называемые "партии центра": тот же ХДС/ХСС, социал-демократы (СДПГ), "Зеленые" и либерально-рыночная СвДП. Однако в последние годы "центристы" явно теряют доверие избирателей, а следовательно и места в бундестаге, уступая крайней оппозиции. "Альтернатива для Германии" на прошлых выборах получила 10 процентов голосов, а в этот раз возьмет, по всей видимости, не меньше 20. Еще 13-14 процентов уйдут к Союзу Сары Вагенкнехт (ССВ) и Левой партии.

Чем меньше депутатских мандатов у "центристов", тем более причудливые правящие коалиции им приходится формировать. Именно из-за такой "причудливости" и развалилось правительство Шольца. Вошедшие в него социал-демократы, "Зеленые" и либералы постоянно конфликтовали между собой и в конце концов не смогли договориться, где взять деньги на покрытие бюджетного дефицита - в долг или за счет экономии. Но объединятся в одно федеральное правительство с крайне правыми или левыми "центристы" при этом категорически не желают. "Крайние" требуют кардинальной реформы ЕС и выхода Германии из НАТО, прекращения военной помощи Украине и отмены санкций против России. А это, с точки зрения "центристов", в отличие от финансов и прочей политической "текучки", вопросы необсуждаемые.

На этот раз немецкое правительство, как ожидается, будет формировать так называя "большая коалиция", то есть ХДС/ХСС вместе с СДПГ. Формат не раз уже опробованный, в том числе при Ангеле Меркель, и показавший свою устойчивость. Но если раньше "большая коалиция" действительно была большой, потому что в нее входили два бесспорных лидера партийных рейтингов, то теперь название стало пережитком прошлого. Социал-демократов намного обгоняет АдГ, а иногда и "Зеленые". Соцопросы дают партии Шольца всего около 15 процентов, и большинство в бундестаге, необходимое для избрания нового канцлера, "большой коалиции" отнюдь не гарантировано. Вполне вероятно, что ХДС/ХСС и СДПГ придется привлекать третьего партнера, "Зеленых" или СвДП, создавая очередную причудливую и неустойчивую коалицию. При условии, конечно, что ее вообще получится создать: договорится о совместном правительстве для немецких партий бывает сложнее, чем одержать победу на выборах. К тому же, СвДП может вообще не пройти в бундестаг, и тогда выбор ограничится "Зелеными", к которым в рядах консерваторов отношение не самое лучшее.

В "партиях центра" сильны опасения политического кризиса, в который затянет страну, если не получится быстро сформировать правительство. Поэтому предвыборная кампания велась по большей части против "крайних", и прежде всего АдГ, чтобы, насколько это возможно, уменьшить число ее депутатов в новом составе бундестаг. Борьба шла за неопределившихся избирателей, которых еще на предвыборной неделе, по данным социологов, насчитывалось почти 30 процентов от общего числа. Большинство из них будут принимать решение в самый последний момент и могут сделать итоги выборов весьма неожиданными.