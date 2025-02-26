Шахматист Есипенко обыграл соперника из мировой элиты

Давно в нашу страну не приезжали настоящие звёзды современных шахмат. Рихард Раппорт решился… и проиграл!

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На днях в Ростове-на-Дону завершился матч между одним из сильнейших российских шахматистов Андреем Есипенко и лидером шахматной Венгрии Рихардом Раппортом. Этот статусный матч привлёк бы внимание и в обычные времена, а уж в эпоху санкций и ограничений был интересен вдвойне. В наши дни завлечь в Россию соперника из мировой элиты выходит нечасто.

Андрею 22 года, и он c рейтингом 2695 находится на 34-м месте мирового рейтинг-листа ФИДЕ, занимая четвертую позицию среди соотечественников после Яна Непомнящего, Даниила Дубова и Петра Свидлера.

28-летний звёздный гость из Венгрии сейчас с рейтингом 2718 располагается на 26-й строчке рейтинга ФИДЕ, хотя ещё не так давно, в 2022 году, Рихард Раппорт был четвертым в мире. Но его главная заслуга – это роль секунданта 17-го чемпиона мира Дин Лижэня в матчах за мировую корону с Яном Непомнящим, где китаец сумел буквально вырвать победу на тай-брейке, и с индийцем Доммараджу Гукешем, где Дин вопреки всем прогнозам скептиков бился на равных с молодым претендентом и проиграл лишь в последней партии из-за чудовищного зевка в ничейном эндшпиле.

Перед матчем Раппорт выглядел некоторым фаворитом: на его стороне были и рейтинг, и опыт игры на самом высшем уровне, но, к радости местных болельщиков, Андрей Есипенко не просто выиграл матч, а победил достаточно уверенно и заслуженно, показав зрелую, сильную и волевую игру!

Андрей уже не раз обыгрывал сильнейшего шахматиста всех времен и народов норвежца Магнуса Карлсена, успешно выступал за сборную России, в конце 2024 года выиграл крупнейший оупен в Катаре, где сумел остановить непобедимого в прошлом сезоне индийца Арджуна Эригайси, не пустив его на турнир претендентов. Он считается большим специалистом по активной позиционной игре, а под его напором прогибались лучшие из лучших.

Год назад Есипенко сам стоял в шаге от попадания на турнир претендентов, но в последнем туре потерпел поражение от нидерландца Аниша Гири. В интервью журналистам Андрей не так давно сказал, что верит – настаёт его цикл, где он сможет показать свою лучшую игру и прорваться к битве за мировую корону. На родине спортсмена ростовская шахматная федерация во главе с известным бизнесменом Арутюном Сурмаляном создаёт все условия для подготовки и продвижения Есипенко, и февральский матч восходящей звезды против приглашенного маститого гостя уже становится традицией.

В прошлом году молодого гроссмейстера экзаменовал легендарный экс-чемпион мира, последний на данный момент обладатель шахматной короны из России Владимир Крамник. Опытный чемпион лидировал после первых двух дней борьбы, но в третий Есипенко переломил ход поединка и вырвался в лидеры. К несчастью, исход матча оказался смазанным, так как Владимир Борисович сильно заболел и не смог завершить состязание.

Но в этот раз болельщики жаждали борьбы до последнего патрона. Формат матча предусматривал шесть партий с классическим контролем и двойными баллами (два очка за победу, одно — за ничью, 0 — за проигрыш) и 20 партий в блиц с обычным начислением очков (одно – за победу, 0,5 – за ничью).

Есипенко начал матч с большим напором и уже в первой партии серьёзно давил, но Раппорта спасли его опыт и практические навыки – в цейтноте соперника он сумел вывернуться и спастись. Но после ещё одной ничьей россиянин уже в третьем поединке в отличном стиле открыл счёт победам.

Раппорт тут же продемонстрировал, что сдаваться не собирается, и нанёс ответный удар – хитрая постановка партии, и Есипенко уже на выходе из дебюта оказался в безвыходном положении, счёт сравнялся.

С расстройства Андрей решил вечером сыграть в интернете отбор к супертурниру ChessAble Masters, ведь любимый чемпион мира обоих соперников Анатолий Карпов учил, что великому игроку надо стараться отыграться сразу после поражения – пусть даже не в шахматы, и произвёл там настоящий фурор. После неудачного старта Есипенко ворвался в группу лидеров и после тай-брейка с ещё одним ведущим российским гроссмейстером Дмитрием Андрейкиным прорвался в финальный турнир, где его в первом же круге ждал Магнус Карлсен!

Задача Есипенко стала вдвойне сложной – днём он сражался с Раппортом, а после партии и ужина на скорую руку садился играть в рапид по Сети против других звёзд мировых шахмат. Немудрено, что две заключительные партии классического матча закончились ничьими (Рихард пытался что-то придумать, но Андрей отвечал очень жёстко). По вечерам россиянин тоже был в центре внимания – он уступил Карлсену и Непомнящему (в ChessAble практикуется игра до двух поражений в сетке), зато обыграл других обитателей элиты американцев Уэсли Со и Фабиано Каруану.

В выходной гроссмейстеры ещё дали сеанс ростовской молодёжи, и после всех этих тренировок Есипенко вышел на блиц значительно более наигранным и мотивированным. Рихард старался в каждой партии загнать Андрея в цейтнот, давил по времени, но при этом действовал чуть поверхностно, сопровождая игру неприятными зевками – потом на пресс-конференции Ричи признал, что именно тактический брак подвёл его в этом матче.

Первые три партии в блиц завершились равенством, а потом Есипенко ушёл в отрыв – он выиграл три партии подряд, и попытки Раппорта на финише игрового дня что-то исправить привели лишь к локальным успехам. Перед заключительным днем Рихард провёл некоторые перестановки, поменял дебюты и сумел сократить разницу в счёте до двух очков, но тут же уступил. Борьба продолжалась до 22-й партии, которая стала решающей.

После этого стало очевидно, что Раппорту матч не спасти, и, похоже, сам звёздный гость махнул на концовку рукой – Есипенко довёл свое преимущество с четырёх до пяти, а потом и до шести очков! Итак, 3:3 — в классику и 13:7- в блиц в пользу Андрея – а по регламенту матча 19:13 в пользу российского гроссмейстера! Уверенная победа!

Донские организаторы уже объявили, что в феврале 2026 года Есипенко сыграет новый матч — со звёздным соперником из мировой десятки, а сам счастливый победитель, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что больше всего хочет битвы с Магнусом Карлсеном.