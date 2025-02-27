Умер экс-чемпион мира по шахматам

На 89-м году жизни скончался десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

Причину смерти он не назвал.

«Ушла большая личность, на его партиях и творчестве учились и учатся поколения шахматистов. Большая утрата для страны. Соболезнования родным и близким. Вечная память», — сказал Филатов.

Спасский родился в Ленинграде и заявил о себе в 1955 году, выиграв чемпионат мира среди юношей и пройдя отбор в турнир претендентов. В 1969 году он завоевал титул чемпиона мира по шахматам. Матч проходил в Москве, где шахматист обыграл Тиграна Петросяна со счетом 12,5:10,5.