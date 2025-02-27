Скончался десятый чемпион мира по шахматам Спасский

На 89-м году жизни скончался десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

Умер экс-чемпион мира по шахматам
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Причину смерти он не назвал.

«Ушла большая личность, на его партиях и творчестве учились и учатся поколения шахматистов. Большая утрата для страны. Соболезнования родным и близким. Вечная память», — сказал Филатов.

Спасский родился в Ленинграде и заявил о себе в 1955 году, выиграв чемпионат мира среди юношей и пройдя отбор в турнир претендентов. В 1969 году он завоевал титул чемпиона мира по шахматам. Матч проходил в Москве, где шахматист обыграл Тиграна Петросяна со счетом 12,5:10,5.

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