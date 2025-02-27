Шахматист Карякин рассказал, что часто советовался со Спасским

Российский гроссмейстер Сергей Карякин часто советовался с 10-м чемпионом мира по шахматам Борисом Спасским. Об этом Карякин рассказал ТАСС.

Спасский умер на 89-м году жизни в Москве.

"Передаю слова соболезнования родным и близким Бориса Васильевича. Это большая потеря для шахматного мира. На партиях Спасского учились все советские и российские шахматисты, его игрой наслаждались, его любили миллионы фанатов по всему миру. У него был бескомпромиссный и очень интересный стиль игры", - отметил Карякин.

"Могу отметить, что мне повезло, что я достаточно много общался с Борисом Васильевичем лично. Много у него спрашивал, много советовался. Даже несмотря на почтенный возраст, он с удовольствием шел на контакт, у нас заладилось как-то общение - оно было хорошим, душевным и теплым. Я благодарен Борису Васильевичу за те часы, которые мы общались, и это было очень здорово, буду с большой теплотой это вспоминать", - добавил он.

Спасский завоевал титул чемпиона мира в 1969 году. В матче в Москве он обыграл Тиграна Петросяна со счетом 12,5:10,5. В 1972 году Спасский не смог защитить звание, уступив американцу Роберту Фишеру в Рейкьявике (8,5:12,5). В 1966 году Спасский впервые завоевал право сыграть в матче за мировую шахматную корону, но уступил Петросяну (11,5:12,5). В составе сборной СССР он шесть раз становился победителем Всемирных шахматных олимпиад и один раз завоевал серебряную медаль.

В 1972 году Спасский эмигрировал во Францию и трижды выступал на Всемирных шахматных олимпиадах за эту страну. В 2000-е годы Спасский занимался популяризацией шахмат в России, много ездил по стране, открывал шахматные школы и клубы. В 2012 году вернулся в Россию, в 2013-м получил гражданство РФ.