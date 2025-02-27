Александр Жуков назвал Бориса Спасского легендарным чемпионом

Шахматист Борис Спасский был одним из легендарных советских чемпионов. Такое мнение ТАСС высказал первый вице-спикер Госдумы РФ, мастер спорта по шахматам Александр Жуков.

Спасский умер на 89-м году жизни в Москве.

"Борис Спасский - один из легендарных наших чемпионов. Я думаю, что его матч с Фишером в 1972 году вообще был главным спортивным событием года. Интеллигентный, импозантный человек, всегда замечательно выглядел, его отличало спортивное благородство. Интересный человек с нестандартным мышлением и высказываниями", - сказал Жуков.

"Помню, как в начале 2000-х годов, когда я был президентом Федерации шахмат России, собрал тогда всех вместе в Санкт-Петербурге. Были Василий Смыслов, Спасский, Анатолий Карпов, Марк Тайманов, все наши выдающиеся гроссмейстеры. Это был запоминающийся вечер. Нет уже Смыслова, теперь нет Спасского, уходят легенды советских и мировых шахмат", - добавил он.

Спасский завоевал титул чемпиона мира в 1969 году. В матче в Москве он обыграл Тиграна Петросяна со счетом 12,5:10,5. В 1972 году Спасский не смог защитить звание, уступив американцу Роберту Фишеру в Рейкьявике (8,5:12,5). В 1966 году Спасский впервые завоевал право сыграть в матче за мировую шахматную корону, но уступил Петросяну (11,5:12,5). В составе сборной СССР он шесть раз становился победителем Всемирных шахматных олимпиад и один раз завоевал серебряную медаль.

В 1972 году Спасский эмигрировал во Францию и трижды выступал на Всемирных шахматных олимпиадах за эту страну. В 2000-е годы Спасский занимался популяризацией шахмат в России, много ездил по стране, открывал шахматные школы и клубы. В 2012 году вернулся в Россию, в 2013-м получил гражданство РФ.