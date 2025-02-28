Умер Борис Спасский: 10-й чемпион мира по шахматам

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Чемпион мира по шахматам Борис Спасский во время празднования 80-летнего юбилея в штаб-квартире Российских шахмат на Гоголевском бульваре в Москве, 17 февраля 2017
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Чемпион мира по шахматам Борис Спасский во время празднования 80-летнего юбилея в штаб-квартире Российских шахмат на Гоголевском бульваре в Москве, 17 февраля 2017 
© Максим Григорьев/ТАСС
Гроссмейстер Борис Спасский, 16 июня 1964 года
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Гроссмейстер Борис Спасский, 16 июня 1964 года 
© Дмитрий Донской/РИА Новости
Шахматисты Анатолий Карпов (справа) и Борис Спасский (слева) во время полуфинального матча на первенство мира в Ленинграде, 1974 год
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Шахматисты Анатолий Карпов (справа) и Борис Спасский (слева) во время полуфинального матча на первенство мира в Ленинграде, 1974 год 
© В. Барановский/РИА Новости
Гроссмейстер Борис Спасский во время занятий физкультурой в Сочи, 01 апреля 1966 года
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Гроссмейстер Борис Спасский во время занятий физкультурой в Сочи, 01 апреля 1966 года 
© Дмитрий Донской/РИА Новости

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Чемпион мира по шахматам Борис Спасский в Ленинграде, 1971 год
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Чемпион мира по шахматам Борис Спасский в Ленинграде, 1971 год 
© Майстерман Семен/ТАСС
Чемпион мира по шахматам Борис Спасский во время сеанса одновременной игры с 19 главами иностранных миссий в Москве. Итог игры - 15 побед шахматиста и 4 ничьих, 01 февраля 1970 года
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Чемпион мира по шахматам Борис Спасский во время сеанса одновременной игры с 19 главами иностранных миссий в Москве. Итог игры - 15 побед шахматиста и 4 ничьих, 01 февраля 1970 года 
© Юрий Сомов/РИА Новости
Экс-чемпион мира Макс Эйве (Голландия), чемпион мира Борис Спасский с лавровым венком победителя и вице-президент Международной шахматной федерации Борис Родионов (слева направо), Москва, 19 июня 1969 года
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Экс-чемпион мира Макс Эйве (Голландия), чемпион мира Борис Спасский с лавровым венком победителя и вице-президент Международной шахматной федерации Борис Родионов (слева направо), Москва, 19 июня 1969 года 
© Ун Да-син Вячеслав/ТАСС
Чемпион мира по шахматам Борис Спасский и его сын Вася в квартире в Ленинграде, 1971 год
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Чемпион мира по шахматам Борис Спасский и его сын Вася в квартире в Ленинграде, 1971 год 
© Майстерман Семен/ТАСС
Чемпион мира по шахматам Борис Спасский во время игры в бильярд в Москве. Точная дата и место съемки не установлены, март 1970 года
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Чемпион мира по шахматам Борис Спасский во время игры в бильярд в Москве. Точная дата и место съемки не установлены, март 1970 года 
© Василий Егоров, Владимир Савость/ТАСС

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Чемпион мира по шахматам Борис Спасский, его супруга Лариса Захаровна Соловьева и их сын Вася в домашней обстановке, Ленинград, 1971 год
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Чемпион мира по шахматам Борис Спасский, его супруга Лариса Захаровна Соловьева и их сын Вася в домашней обстановке, Ленинград, 1971 год 
© Майстерман Семен/ТАСС
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев (в центре) и российский шахматист Борис Спасский (справа) во время благотворительного мероприятия «День шахмат» в телецентре «Останкино» в Москве, 29 августа 2017 года
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев (в центре) и российский шахматист Борис Спасский (справа) во время благотворительного мероприятия «День шахмат» в телецентре «Останкино» в Москве, 29 августа 2017 года 
© Сергей Бобылев/ТАСС
Гроссмейстер Борис Спасский, 1973 год
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Гроссмейстер Борис Спасский, 1973 год 
© Ун Да-син Вячеслав/ТАСС

27 февраля в Москве в возрасте 88 лет умер знаменитый гроссмейстер Борис Спасский. Уроженец Ленинграда сделал славную карьеру в шахматах, добившись главного — в 1969 году он стал чемпионом мира, обыграв в титульном матче другого яркого советского шахматиста Тиграна Петросяна.

За три года до этого — в 1966-м — обыграть Петросяна Спасский не сумел. Скинувший ранее с трона самого Михаила Ботвинника Петросян выиграл достаточно уверенно и досрочно. В новом турнире претендентов Спасский в финале обыграл Виктора Корчного, а затем взял в матче за шахматную корону реванш у Петросяна.

Через три года Спасский не смог защитить титул, уступив американскому таланту Бобби Фишеру, что привело к проблемам в родной стране. Гроссмейстера и без того считали ненадежным, а тут еще и поражение от соперника из вражеских США. В конечном счете Спасский перебрался во Францию, где получил второе гражданство.

«Я всегда был независимым человеком. А после поражения от Фишера стало очевидно, что долго в своей стране я не продержусь. Тогда я поддерживал Виктора Корчного, выступал против Спорткомитета СССР. Когда в 1976 году я уезжал из Советского Союза, мои нервы находились в очень плохом состоянии. Оказавшись за рубежом, я уже сам решал, в каком турнире мне играть. То есть получил свободу», — рассказывал гроссмейстер.

Спасский продолжал карьеру и еще несколько раз был близок к матчу за корону, но в 1974-м уступил в полуфинале турнира претендентов будущему чемпиону мира Анатолию Карпову, а через три года проиграл в финале Корчному.

В 2000 Спасский занимался популяризацией шахмат в России, в 2006-м перенес инсульт в США, после чего снова жил во Франции, а в 2012 году вернулся в Москву.

Шахматы
Фото
Михаил Ботвинник
Виктор Корчной
Борис Спасский
Бобби Фишер
Тигран Петросян
Анатолий Карпов