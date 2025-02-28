Партия Порошенко подала в суд из-за введенных против него санкций

Партия бывшего лидера Украины Петра Порошенко "‎Европейская солидарность" подает иск в суд из-за введенных против него санкций. Об этом сообщили в Telegram-канале партии. "Команда Порошенко и "‎Европейская Солидарность" подают в суд для отмены незаконных санкций"‎, - говорится в сообщении. Члены партии также заявили, что по состоянию на 15:30 (по мск) они собрали более 100 тысяч подписей в поддержку снятия санкций с Порошенко. Их передадут в офис президента Украины Владимира Зеленского. 13 февраля украинский лидер ввел бессрочные санкции против Порошенко. Ограничения предусматривают лишение государственных наград, блокировку активов и запрет на вывод денег за границу. Также санкции введены против бывшего лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и олигарха Игоря Коломойского. Кроме того, в список попали предприниматель Константин Жеваго и экс-совладелец "Приватбанка" Геннадий Боголюбов. 12 февраля Порошенко сообщал, что власти вручили ему 15 повесток в Государственное бюро расследований Украины и отказали в выезде за рубеж для участия в Мюнхенской конференции по безопасности. По словам Порошенко, у нынешнего руководства страны "сорвало крышу".

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