Шахматист Карлсен продал на аукционе джинсы, из-за которых разгорелся скандал

Норвежский шахматист Магнус Карлсен продал с аукциона джинсы, из-за которых его дисквалифицировали на чемпионате мира по рапиду.

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На проходившем в США турнире норвежца наказали за нарушение дресс-кода, он пришел на партию в джинсах и отказался сменить их на классические брюки. В итоге он был дисквалифицирован.

Карлсен решил немного подзаработать и выставил эти самые джинсы на аукцион.

Они были проданы за 36,1 тысячи долларов.