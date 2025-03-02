Россиянка Горячкина одержала победу на третьем этапе Гран-при ФИДЕ

Россиянка Александра Горячкина одержала победу на третьем этапе Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Монако.

По итогам девяти туров Горячкина заработала 5,5 очка. Столько же набрали Хампи Конеру из Индии и Батхуягийн Монгонтуул из Монголии. Но Александра обогнала конкуренток по дополнительным показателям и заняла первое место.

Одновременно радостно за Горячкину и обидно за другую россиянку Екатерину Лагно, которая лидировала в Монако до последнего тура. Но поражение от иранской шахматистки Сарасадат Хадемальшарьех, которая представляет Испанию, стоило Екатерине победы. Она набрала 5 очков и заняла пятое место.

Александра Горячкина показала класс, выиграв два этапа Гран-при ФИДЕ подряд

Горячкина, также ставшая победительницей второго этапа в казахстанском Шымкенте, сделала еще один ход по направлению к турниру претенденток 2026 года. Напомним, что по итогу шести этапов серии Гран-при ФИДЕ две лучшие шахматистки получат заветные путевки. Каждая участница должна сыграть на трех этапах. Горячкина лидирует в турнирной таблице (236,7 балла после двух этапов) и попробует укрепить свои позиции на четвертом этапе на Кипре с 15 по 24 марта. Екатерина Лагно, которая со 105 очками располагается на 8-й строчке, выступит на пятом этапе в Индии 14 - 23 апреля.

Между тем сейчас большое шахматное событие проходит в Москве, где стартовал юбилейный 20-й международный фестиваль "Аэрофлот Опен" с общим призовым фондом в 20 миллионов рублей. В этом году турнир включен в серию рейтинговых соревнований FIDE Circuit.

В основном турнире принимают участие больше 140 спортсменов из 13 стран мира. 136 шахматистов, среди которых 46 гроссмейстеров, имеют международные звания. За главный приз поспорит и сильнейший шахматист России, чемпион мира по блицу, участник двух матчей за шахматную корону Ян Непомнящий. Он уже одержал победу в первом раунде. Но борьба будет очень напряженной. И соперники серьезные, и график - тяжелый. Участники должны провести девять туров в классические шахматы по швейцарской системе за шесть дней. Сегодня, например, нужно было собраться на две партии подряд. В дневной сессии Ян снова преуспел, а результаты вечерней станут известны чуть позже.