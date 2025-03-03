Россиянка выиграла второй подряд этап Гран-при. Горячкину не остановить

Александра уступила соотечественнице Екатерине Лагно, но это поражение её только раззадорило!

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На прошлой неделе в Монако завершился уже третий по счёту этап Гран-при ФИДЕ среди женщин. И российских болельщиков снова порадовал результат наших шахматисток. Александра Горячкина разделила первое-третье места и стала победительницей турнира по дополнительным показателям! Теперь россиянка уже одной ногой в турнире претендентов – на последнем для себя зачётном этапе ей достаточно будет просто выступить достойно.

Поражение мотивировало Горячкину

В отборочной женской серии выступают две титулованные россиянки – участницы прошлого претендентского турнира Александра Горячкина и Екатерина Лагно. Но если для Горячкиной первый зачётный этап в Шымкенте сложился удачно – она заняла чистое первое место, то Лагно в Казахстане выступала с переменным успехом, финишировав аж седьмой.

Вследствие этого в Монако Екатерина остро нуждалась в зачётных очках и уже на старте в российском дерби (принудительная жеребьевка всегда сводит представительниц одной страны на старте во избежание кривотолков на финише) сумела добиться важнейшей победы.

Екатерина Лагно (Россия) – Александра Горячкина (Россия)

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Екатерина Лагно захватила лидерство, демонстрируя напористую и сильную игру. Разгромив следом в атакующем стиле немку Элизабет Петц, она уверенно заняла первую строчку в турнирной таблице. Но не дремали и соперницы: без поражений выступала монгольская выпускница столичного университета физкультуры и спорта Бат Монгонтуул; как всегда, большую опасность представляли участница матча за мировую корону индианка Хампи Конеру и экс-чемпионка мира Тань Чжунъи из Китая.

Но главное, что поражение на старте не деморализовало, а, наоборот, мотивировало Александру Горячкину. Она сразу же начала выигрывать партию за партией: взяла верх в ключевой встрече с Конеру, обыграла казахстанку Бибисару Асаубаеву и после победы во встрече с представляющей Испанию иранкой Сарасадат Хадемальшарьех Горячкина ворвалась в число лидеров.

Александра Горячкина (Россия) – Сарасадат Хадемальшарьех (Испания)

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Перед последним туром сложилась удивительная ситуация – первое место делили Горячкина, Лагно и Монгонтуул, а на пол-очка от них отставали Конеру и Тань Чжунъи. Это было важно, потому что чистое первое место по итогам этапа приносит участнице 130 зачётных баллов, тогда как «делёж на троих» даёт существенно меньше – по 106,67. В этой ситуации игравшие между собой Александра и Бат действовали подчёркнуто аккуратно – партия завершилась многоходовой, но «гроссмейстерской» ничьей.

А вот Екатерина Лагно пошла на большой риск, попытавшись обыграть Хадемальшарьех чёрными, чтобы вырваться на чистое первое место. Сарасадат вела партию без особых амбиций, однако в критический момент россиянку подвели нервы – в азарте борьбы Екатерина пожертвовала пешку, не нашла за неё компенсацию и в итоге даже проиграла.

При этом двух лидеров догнала Хампи Конеру, переигравшая Асаубаеву. В итоге Горячкина разделила первое место и зачётные баллы с Конеру и Монгонтуул, а Лагно осталась четвёртой-пятой вместе с Тань Чжунъи.

Россиянка – лидер серии!

После трех этапов положение в серии следующее: у Горячкиной 236,67 балла, и она явный лидер. Тяжёлый провал на последнем этапе похоронил надежды Бибисары Асаубаевой – у неё 197,5 балла, но больше она набрать уже не сможет, и соперницы будут её обгонять. Тань Чжунъи и Хампи Конеру набрали 170 и 161,67 балла соответственно, сохранив ещё одну попытку и скрытый оптимизм. Бат Монгонтуул провела прошлый этап неудачно, и её шансы куда ниже. У Екатерины Лагно 105 баллов при одном этапе в запасе.

Однако на финишную прямую ещё не вышли главные конкурентки Горячкиной. У бывшей москвички Алины Кашлинской, представляющей Польшу 130 баллов – за победу на единственном турнире, где она уже сыграла. Пока совсем не садилась за доску и будет стремительно наступать на последних трёх этапах одна из лидеров Китая Лэй Тинцзе. При одном сыгранном турнире по 71,67 балла в активе у грузинки Наны Дзагнидзе и украинки Анны Музычук.

Турнирная таблица после трёх этапов Гран-при

1. Александра Горячкина (Россия) – 236,67 (провела два этапа);

2. Бибисара Асаубаева (Казахстан) – 197,5 (3);

3. Тань Чжунъи (Китай) – 170 (2);

4. Хампи Конеру (Индия) – 161,67 (2);

5. Ставрула Цолакиду (Греция) – 149,17 (2);

6. Алина Кашлинская (Польша) – 130 (1);

7. Бат Монгонтуул (Монголия) – 121,67 (2);

8. Екатерина Лагно (Россия) – 105 (2);

В середине розыгрыша серии Гран-при очень сложно разобраться, кто же лидирует, из-за того что все играют в разное время и на разных этапах. Однако стоит помнить, что на турнир претендентов напрямую попадают две шахматистки. Очевидно, что сейчас у стабильной и волевой Горячкиной очень хорошие шансы на квалификацию. Но ей важно закрепить свой перевес на третьем своём этапе, не повторив срыв, какой случился у Асаубаевой.

Впереди турниры серии Гран-при на Кипре (март, там сыграет Горячкина), в Индии (апрель, там сыграет Лагно) и в Австрии (май). К лету мы узнаем тех, кто уже точно будет бороться в претендентском за право бросить вызов чемпионке мира китаянке Цзюй Вэньцзюнь. Пожелаем нашим шахматисткам удачи!