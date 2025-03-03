Шахматы времен Великой Отечественной представлены на турнире «Аэрофлот опен»

Шахматы времен Великой Отечественной войны представлены на экспозиции турнира "Аэрофлот опен". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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На выставке представлены шахматы, которые использовали бойцы как Красной армии, так и союзников - американцев и британцев.

"Учитывая, что в этом году мы отмечаем 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, отдельный стенд на турнире посвящен шахматам военного времени. На фронте любили эту игру и фигуры делали из всевозможных материалов - картона, дерева. А доску можно было нарисовать прямо на земле, - рассказали ТАСС в оргкомитете турнира. - В музее шахмат на Гоголевском бульваре больше экспонатов, есть даже шахматы блокадного Ленинграда, но их мы не рискнули привезти сюда".

Международный турнир "Аэрофлот опен" проходит в Москве и завершится 6 марта.