Самый юный гроссмейстер России достойно провел партию с вице-чемпионом мира

Центральной партией четвертого тура "Аэрофлот Оупен", который проходит в Москве по швейцарской системе с участием 140 шахматистов, стала встреча рейтинг-фаворита соревнований, чемпиона мира по блицу, участника двух матчей за шахматную корону Яна Непомнящего и 14-летнего Ивана Землянского.

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Для непосвященных - странная пара соперников на первом столе. Что шахматист-подросток делает в заявке крупных международных соревнований с рейтингом ФИДЕ для участников 2300 и выше? Есть же в рамках "Аэрофлот Оупен" и детско-юношеский турнир. Но эти категории вундеркинд Землянский давно перерос. В возрасте 13 лет 8 месяцев и 20 дней Иван стал самым молодым гроссмейстером в России. Так что партия Непомнящий - Землянский и итоговая ничья очень даже символичны.

Отмотаем немного назад. Историческое для наших шахмат достижение Ивану покорилось в мае 2024 года на турнире в Шардже (ОАЭ). Уже после восьми туров соревнований по швейцарской системе - а это было обязательным условием - Землянский выполнил последнюю норму гроссмейстера. Причем побил рекорд… пятикратного чемпиона Нидерландов Аниша Гири, который в юные годы выступал за Россию (14 лет 7 месяцев и 2 дня).

Землянский уже побеждал в онлайн-шахматы и своего кумира - чемпиона мира норвежца Карлсена

Забавно, но в одном из интервью летом 2024-го Ян Непомнящий признался, что не знает Ивана лично и даже ни разу не видел его. А вот "РГ" повезло. В июле Иван Землянский и его тренер Ярослав Призант стали нашими гостями. И в стенах редакции произошло еще одно значимое событие - уже для развития карьеры юного, но перспективного гроссмейстера. Президент Федерации шахмат Московской области, многократный чемпион мира Сергей Карякин подписал с Иваном соглашение о сотрудничестве и выплате ему стипендии.

Кстати, рекорд Карякина, который стал гроссмейстером в 12 лет и 7 месяцев, Землянский не превзошел. Но впереди у него много других достижений и побед.

Конечно же, мечтает Иван о турнире претендентов и возможности побороться за шахматную корону. Его любимый современный шахматист норвежец Магнус Карлсен, который десять лет удерживал звание чемпиона мира по классическим шахматам - с 2013 по 2023 год. Иван даже успел сыграть со своим кумиром в онлайн-формате: одну партию в блиц выиграл, другую свел вничью. Достойно, хотя сам Землянский скромничает. Мол, фаворит, наверное, был не в форме. Даже если и так, этот парень показывает классные результаты. А ведь начиналось все в 4 года, когда маленький Иван сел за доску с папой. И к 7 годам обыграл его.

После четырех туров лидировали семь участников, набравшие по 3,5 очка, в том числе Землянский, захвативший лидерство по дополнительным показателям, Непомнящий и Ниманн.

Между тем

На "Аэрофлот Оупен" говорят и еще об одном интересном противостоянии - между россиянином Даниилом Дубовым и американцем Хансом Ниманном, которого в жульничестве обвинили уже два чемпиона мира - норвежец Магнус Карлсен и наш Владимир Крамник.

Сейчас и Дубов, и Ниманн играют турнир в Москве, но пока не друг против друга. Не состоялась их встреча и в декабре на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке. Дубов не явился на партию, сказав, что "проспал" ее.

И вот накануне Ханс анонсировал неофициальный матч по блицу против Даниила. Он пройдет 7 марта. Проигравший должен будет ответить на один вопрос победителя на полиграфе.