Шахматиста Непомнящего обвинили в трусости. Ниманн требует матч за деньги

В Москве подходит к концу юбилейный, 20-й фестиваль «Аэрофлот Опен». Чтобы вы понимали: в 2004 году турнир попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый массовый шахматный турнир в мире. Спортивных интриг было и остаётся много, но лакомый кусочек внимания к себе привлекла дуэль Яна Непомнящего и Ханса Ниманна.

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21-летнего американского гроссмейстера неоднократно обвиняли в читерстве. Началось всё в 2022 году, когда Магнус Карлсен демонстративно сдался Ниманну после первого же хода в онлайн-партии. Титулованного норвежца тогда поддержали многие коллеги по цеху, а Дэнни Ренш, исполнительный директор Chess.com, даже открыл расследование в отношении Ханса. В результате был опубликован солидный объёмов отчёт с доказательствами систематического мошенничества со стороны Ниманна.

Непомнящий перед «Аэрофлот Опен» заявил, что сыграть с американцем готов, если придётся, но сам бы этого не хотел, учитывая скандальный шлейф соперника. Встретились они в итоге в предпоследнем 8-м туре – ожидания, прямо скажем, не оправдались. Партия завершилась крайне быстро, уже на 13-м ходу, ничьей путём троекратного повторения позиции.

За пределами шахматной доски, как вы понимаете, всё куда интереснее. Ниманн публично предложил 34-летнему российскому шахматисту провести очный блиц-матч из 18 партий, пообещав выплатить $ 100 тыс. в случае своего поражения. И не был бы он собой, если бы по традиции не обвинил оппонента в трусости.

«50 тысяч победителю, 50 тысяч на благотворительность. Он ничем не рискует. Вместо того чтобы пытаться внести меня в чёрный список, давай решим вопрос на шахматной доске. Я устал от людей, которые трусливо прячутся за беспочвенными обвинениями», – написал Ниманн в социальных сетях.

Подобный финт Ханс уже пытался провернуть с Даниилом Дубовым на нью-йоркском ЧМ по рапиду. Тогда россиянин не явился на поединок, поскольку… проспал. По крайней мере, на такой версии настаивает наш шахматист. Ниманн же заявил, что у Дубова нет характера, а если тот хочет доказать обратное – должен согласиться на блиц-матч.

Но всё это, разумеется, после заключительного 9-го тура. К которому Непомнящий подходит лидером с 6,5 очка. На полбалла от него отстают Алексей Гоганов, Андрей Есипенко, Рихард Раппорт и, собственно, Ниманн. В соперниках у Яна и Ханса – Гоганов и Раппорт соответственно. Развязка обещает быть жаркой.