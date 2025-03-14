Футболист "Спартака" назвал Непомнящего одним из любимых шахматистов

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий является одним из сильных шахматистов со своим стилем. Такое мнение ТАСС высказал сербский защитник московского футбольного клуба "Спартак" Срджан Бабич.

"Я могу назвать любимых шахматистов. Сейчас это Магнус Карлсен, потому что это лучший шахматист за все время. Также назову Фабиано Каруану, тоже хороший игрок, - сказал Бабич. - Если выделять из россиян, то мне нравится Ян Непомнящий, он тоже имеет свой стиль. Я бы хотел улучшить свою игру в шахматы, это мое хобби, я играю почти каждый день".

Ранее "Спартак" организовал Бабичу шахматный матч против победительницы Кубка мира Александры Горячкиной.

"Я был впечатлен игрой с Александрой Горячкиной, действительно мне очень все понравилось, я впервые с ней увиделся, познакомился, - отметил Бабич. - Мне кажется, что в тот день я научился чему-то, это точно. Потому что не так просто играть против такого мастера, одного из лучших в мире".

В Международный день шахмат, который ежегодно отмечается 20 июля, московское "Динамо" опубликовало видео, где полузащитник команды Даниил Фомин проводил партию против нападающего Дмитрия Воробьева, ныне выступающего за столичный "Локомотив".