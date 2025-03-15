Лидер партии "СОС Румыния" не допущена к президентским выборам

БУХАРЕСТ, 15 марта. /ТАСС/. Центральное избирательное бюро (ЦИБ) Румынии отказалось зарегистрировать кандидатуру лидера партии "СОС Румыния", европарламентария Дианы Шошоакэ на предстоящих выборах президента. Об этом сообщили порталы hotnews.ro и g4media.ro. За отказ проголосовали 10 членов ЦИБ, за регистрацию - 3.

ЦИБ мотивировал свой отказ решением Конституционного суда не допускать Шошоакэ к участию в президентских выборах в прошлом году. Тогда в постановлении КС утверждалось, что публичные выступления Шошоакэ противоречат конституционным ценностям и требованиям демократического общества.

49-летний политик-суверенист, европарламентарий, адвокат Диана Шошоакэ известна нонконформистскими высказываниями. Комментируя свое импульсивное, зачастую скандальное поведение, она объяснила в одном из интервью, что только таким образом может "пробить информационную блокаду, которая создается вокруг тех, кто отвергает лицемерие политкорректности".

Президентские выборы в Румынии пройдут 4 мая. При необходимости 18 мая состоится второй тур.