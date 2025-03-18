Дин Лижэнь о Крамнике: «Его расследование затронуло большое количество людей. Главная проблема в его деятельности, что он не предоставил реальных доказательств»
Дин Лижэнь рассказал, как относится к расследованию Крамника читерства.
«Я не могу сказать, что я глубоко погружался в эту историю. Однако из той информации, которой я располагаю, его расследование затронуло большое количество людей. Обвинения были довольно жесткие. И главная проблема в его деятельности, что Владимир не предоставил реальных доказательств по многим игрокам. Поэтому, наверное, его активность в этом вопросе выглядит излишней».