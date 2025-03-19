Шахматист Ниманн ответил на вопрос о прохождении полиграфа

Американский гроссмейстер Ханс Ниманн заверил, что не отказывался от ответа на вопрос россиянина Даниила Дубова о полиграфе и сейчас изучает варианты прохождения теста. Об этом спортсмен написал в социальных сетях.

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