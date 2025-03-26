Горячкина сделала все для прохода в турнир претенденток

Осталось дождаться хода сильных соперниц.

На Кипре завершился четвёртый этап женского Гран-при ФИДЕ, который определит двух участниц турнира претенденток среди женщин. Россиянка Александра Горячкина сделала ещё один важный шаг к успеху на этом этапе отборочного цикла и получила очень высокие шансы на победу в серии, но борьба в двух заключительных этапах будет очень острой.

Мяч в ворота не идёт…

Итак, в апреле пройдёт матч за мировую женскую корону, в котором сразятся две китаянки: действующая чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь и претендентка Тань Чжунъи. Но в то же время полным ходом идёт отбор претендентки, которая сыграет уже с победительницей этого противостояния.

Александра Горячкина нацелилась пробиться в турнир претенденток уже по итогам серии Гран-при ФИДЕ. В первом этапе она не участвовала, второй выиграла, в третьем – поделила первое место. На четвёртом этапе ей нужно было как минимум сыграть достойно, чтобы пополнить копилку хорошими баллами и удержаться на первом месте в общей таблице. Однако на Кипре собрался очень мощный состав: россиянка должна была столкнуться лицом к лицу с главными конкурентками – украинскими сёстрами Анной и Марией Музычук и восходящей китайской суперзвездой Чжу Цзиньэр, которая волею календаря в этом сезоне на этапах Гран-при вообще не выступала.

Чжу Цзиньэр и Анна Музычук взяли с места в карьер, выигрывая партию за партией, а у Александры турнир складывался непросто. Нет, Горячкина выступала очень надёжно и без сомнительных позиций, но, по-футбольному говоря, мяч в ворота не шёл. В стыковых битвах с конкурентками россиянка играла очень жёстко и не давала им никаких шансов на победу, однако в другие дни те громили аутсайдеров, а наша спортсменка делала с ними ничьи.

Исключением стал поединок против Ставрулы Цолакиду: красиво обыграв гроссмейстера из Греции, Александра Горячкина сумела войти с Марией Музычук и Харикой Дроновалли (Индия) в делёж третьего места.

Какие у Горячкиной шансы?

Что получается в турнирной таблице Гран-при ФИДЕ перед двумя заключительными этапами в Индии и Австрии, где Горячкина уже не сыграет и вынуждена будет следить за выступлениями конкуренток?

Александра за три этапа набрала 308,34 балла – она прибавила к своей солидной сумме 71,67 за Кипр. На втором месте пока идет Бибисара Асаубаева (Казахстан) – 197,5, но Бибисара уже закончила своё выступление, не сможет улучшить свой результат, и её определённо обгонят другие спортсменки.

У украинки Анны Музычук сейчас 189,17 балла, и она будет играть в заключительном шестом австрийском этапе. Обогнать Горячкину Музычук-старшей позволит чистое первое место, за которое дают 130 баллов. А вот, например, для Тань Чжунъи (Китай) и Хампи Конеру (Индия), также сыгравших по два этапа, Горячкина уже недосягаема – у них 170 и 161,67 очка.

Турнирная таблица Гран-при ФИДЕ после четвёртого этапа:

1. Александра Горячкина (Россия) – 308,34 (3/3).

2. Бибисара Асаубаева (Казахстан) – 197,5 (3/3).

3. Анна Музычук (Украина) – 189,17 (2/3).

4. Ставрула Цолакиду (Греция) – 174,17 (3/3).

5. Тань Чжунъи (Китай) – 170 (2/3).

6. Хампи Конеру (Индия) – 161,67 (2/3).

7. Алина Кашлинская (Польша) – 130 (1/2).

...

11. Чжу Цзиньэр (Китай) – 117,5 (1/3).

...

13. Екатерина Лагно (Россия) – 105 (2/2).

Помимо Анны Музычук, главная опасность для российской спортсменки заключается в выступлении Чжу Цзиньэр – та только открыла сезон и с ходу набрала 117,5 балла. Например, если Чжу выиграет пятый турнир в Индии, а в Австрии финиширует второй следом за Музычук, то займёт в серии первое место, Анна станет второй, а Александра останется лишь третьей.

Но это лишь один из немногих неприятных для россиянки теоретических раскладов. Музычук и Цзиньэр придётся тяжело в битве за место под солнцем. В Индии с её климатом, специфической пищей и другими колоритными моментами, например, сыграют разделившие первое место на третьем этапе в Монако Хампи Конеру и Бат Монгонтуул (Монголия), сестра Прагнанандхи Рамешбабу Вайшали (Индия) и получившая шанс проявить себя россиянка Полина Шувалова, заменившая соотечественницу Екатерину Лагно.

Вообще, в правилах ФИДЕ и раскладах федерации по поводу Гран-при всегда немало загадок. В этом году одной из них остаётся выступление в серии бывшей москвички, а ныне представительницы Польши Алины Кашлинской. Алина выиграла первый же этап серии, но на официальном сайте значится, что она сыграет всего два, а не три этапа. Ну а если мы представим, что в Индии Кашлинская выступит хорошо и потому будет претендовать на путёвку в претенденты? Не найдётся ли тогда для неё местечка в Австрии?

Когда речь заходит про системы розыгрыша ФИДЕ, вплоть до самого последнего момента очень хочется применить формулировку – «очень интересно, но ничего не понятно!» Но шансы Александры Горячкиной, на мой взгляд очень, высоки, ведь в сильнейших составах с множеством конкуренток, бьющихся за рейтинг, призы и награды, Музычук, Кашлинская и Цзиньэр не смогут одновременно занимать первые-вторые места в обоих турнирах.

Хотя поволноваться самой Александре и российским болельщикам всё-таки немного придётся. Следующий этап Гран-при ФИДЕ, который, вероятно, внесёт бо́льшую ясность в розыгрыш, состоится в Индии с 13 по 25 апреля.