Украинский шахматист дисквалифицирован на три года за жульничество

Украинский шахматист Кирилл Шевченко дисквалифицирован на три года (один из которых условно) за жульничество после решения комиссии по этике и дисциплине Международной шахматной федерации (FIDE), сообщается на сайте организации.

Как сообщал ранее Chess.com, представляющий Румынию гроссмейстер попал под подозрение во втором раунде чемпионата Испании против Франсиско Вальехо. Члены оргкомитета неоднократно видели, как Шевченко заходил в туалетную комнату и ждал, чтобы освободилась определенная кабинка при наличии других свободных. Позднее в туалетной кабинке нашли мобильный телефон и записку: «Не трогать! Этот телефон оставили, чтобы хозяин мог ответить на звонок ночью!».

Арбитры сравнили написанную от руки записку с протоколами первого и второго раундов Шевченко и обнаружили сходство в чернилах и почерке. Результаты первых двух партий Шевченко аннулировали, а также отстранили его от соревнований.

В октябре прошлого года комиссия по этике отстранила шахматиста до января 2025 года. В среду стало известно, что спортсмен был дисквалифицирован до октября 2026 года. Украинца также хотели лишить звания гроссмейстера, однако Шевченко сотрудничал со следствием и признал вину, поэтому это решение не было поддержано.

На сайте организации отмечается, что комиссия FIDE по честной игре не поддержало решения комиссии по этике.