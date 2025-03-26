Украинский шахматист Шевченко дисквалифицирован на три года за жульничество

Матч ТВ

Украинский шахматист Кирилл Шевченко дисквалифицирован на три года (один из которых условно) за жульничество после решения комиссии по этике и дисциплине Международной шахматной федерации (FIDE), сообщается на сайте организации.

Украинский шахматист дисквалифицирован на три года за жульничество
© РИА Новости

Как сообщал ранее Chess.com, представляющий Румынию гроссмейстер попал под подозрение во втором раунде чемпионата Испании против Франсиско Вальехо. Члены оргкомитета неоднократно видели, как Шевченко заходил в туалетную комнату и ждал, чтобы освободилась определенная кабинка при наличии других свободных. Позднее в туалетной кабинке нашли мобильный телефон и записку: «Не трогать! Этот телефон оставили, чтобы хозяин мог ответить на звонок ночью!».

Арбитры сравнили написанную от руки записку с протоколами первого и второго раундов Шевченко и обнаружили сходство в чернилах и почерке. Результаты первых двух партий Шевченко аннулировали, а также отстранили его от соревнований.

В октябре прошлого года комиссия по этике отстранила шахматиста до января 2025 года. В среду стало известно, что спортсмен был дисквалифицирован до октября 2026 года. Украинца также хотели лишить звания гроссмейстера, однако Шевченко сотрудничал со следствием и признал вину, поэтому это решение не было поддержано.

На сайте организации отмечается, что комиссия FIDE по честной игре не поддержало решения комиссии по этике.

— Любое наказание за нарушение принципов честной игры должно служить мощным сдерживающим фактором, укрепляя позицию FIDE о нулевой терпимости к мошенничеству. Это решение кажется слишком мягким и не в полной мере отражает нашу приверженность принципам честной игры в шахматах. Мы тщательно изучим этот вопрос и решим, подавать ли апелляцию в установленный срок, — говорится в заявлении.