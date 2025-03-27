Глава Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович заявил «Матч ТВ», что проведение шахматной партии между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом и маловероятно, так как у них есть более важные дела.

Ранее в марте пресс‑служба Кремля сообщила, что Трамп поддержал идею Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.

— Как бы вы оценили вероятность проведения товарищеской шахматной партии между президентами России и США?

— Думаю, президенты все‑таки должны заниматься стратегическими и практическими вопросами международной политики и экономики, а в шахматы играть на досуге, но не для других целей. Хотя шахматы всех объединяют, это правда, — сказал Дворкович «Матч ТВ».