Лагно обвинила FIDE в политической предвзятости

Российская шахматистка Екатерина Лагно назвала политически предвзятым решение Международной шахматной федерации (FIDE) не вручать ей награду за самую красивую партию на этапе Гран-при в Монако. Текст открытого письма президенту FIDE Аркадию Дворковичу опубликовала на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) подруга Лагно армянская шахматистка Лилит Мкртчян.

"На этапе Гран-при среди женщин в Монако произошел неприятный инцидент. В четвертом раунде я сыграла и выиграла одну из лучших партий в карьере против [немки] Элизабет Петц, она была качественной и зрелищной. К сожалению, я не смогла выиграть турнир, но во время церемонии закрытия я пребывала в прекрасном расположении духа, ожидая вручения приза за самую красивую партию. К моему большому удивлению и разочарованию, победу одержала партия [представляющей Швейцарию] Александры Костенюк и [китаянки] Тань Чжунъи. Я считаю себя достаточно компетентной, чтобы оценить и свою игру, и партию-победителя: да, Александра играла хорошо, но зрелищность была только в том, что Тань Чжунъи принесла необоснованную жертву, а у Костенюк было несколько выигрышных возможностей на каждом ходу", - говорится в письме.

"Учитывая, что двое из трех членов жюри очень компетентные игроки - [грузин] Зураб Азмайпарашвили и [латвийка] Дана Рейзниеце, я могу рассматривать их решение не иначе как политически предвзятое, приз просто "не мог" достаться российской шахматистке. Я считаю это решение оскорбительным и отказываюсь от своего участия в последнем этапе - Гран-при Индии. Приношу свои извинения любителям шахмат и организаторам Гран-при Индии", - добавила Лагно.

На турнире в Монако, который проходил с 17 по 28 февраля, Лагно заняла итоговое пятое место, победительницей стала россиянка Александра Горячкина. Этап Гран-при в Индии пройдет с 14 по 25 апреля.