Дворкович ответил на обвинения Лагно в политической предвзятости FIDE

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович сожалеет о возникшей с россиянкой Екатериной Лагно ситуации, но приз за самую красивую партию на этапе Гран-при в Монако был частным. Об этом он заявил ТАСС.

Ранее Лагно обвинила FIDE в политической предвзятости из-за того, что ей не вручили приз за самую красивую партию на этапе Гран-при в Монако.

"Это был частный приз от спонсора турнира, поэтому у меня нет комментариев. Но очень сожалею о возникшей ситуации и отказе Екатерины сыграть в заключительном этапе Гран-при", - сказал Дворкович.

Лагно снялась с этапа Гран-при в Индии, который пройдет с 14 по 25 апреля. На турнире в Монако, который проходил с 17 по 28 февраля, Лагно заняла итоговое пятое место, победительницей стала россиянка Александра Горячкина.