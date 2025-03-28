Турнир по шахматам АСЕАН-Россия перенесли из-за землетрясения в Мьянме

Шахматный турнир АСЕАН-Россия был перенесён из-за землетрясения в Мьянме. Дипломаты должны были провести встречи в онлайн-формате сегодня, 28 марта. На турнир заявились команды МИД России, МИД стран АСЕАН и секретариата организации. Комментаторами соревнований были назначены российский гроссмейстер Даниил Шипов и его филиппинской коллега Дениэл Каусо.

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«В связи с разрушительным землетрясением в Мьянме и Таиланде организаторы перенесли шахматный турнир АСЕАН-Россия на более поздний срок», — сообщила пресс-служба российской дипмиссии.

В результате мощного землетрясения погибшими считаются по меньшей мере 20 человек. Магнитуда стихийного бедствия составила 7,7 балла.