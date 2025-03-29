Московский школьник взял первенство мира по шахматам в Сербии

Двенадцатилетний школьник из Москвы Матфей Юрасов выиграл первенство мира по шахматам, проходившее с 19 по 28 марта в сербском городе Врнячка-Баня. Об этом в субботу, 29 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

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Как рассказали в ведомстве, Юрасов одержал победу в возрастной категории до 13 лет, где он уже неоднократно становился призером и победителем первенств России и Москвы по разным дисциплинам. В департаменте уточнили, что в турнире участвовали 462 юных шахматиста из 43 стран, а российскую сборную представляли 48 человек, из них 24 — москвичи.

По информации ведомства, соревнования проводились в шести возрастных группах — до 7, 9, 11, 13, 15 и 17 лет, а участники сыграли девять туров по швейцарской системе с классическим контролем времени: 90 минут на партию плюс 30 секунд за каждый ход, передает РИА Новости.Также шахматист из России Давид Ахмедов в свои 14 лет сумел обыграть 16-го чемпиона мира, норвежца Магнуса Карлсена в ходе онлайн-турнира «Титульный вторник». Другой юной шахматист — Володар Мурзин — завоевал титул чемпиона мира по рапиду на проходивших в Нью-Йорке соревнованиях.