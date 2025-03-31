В Греции пройдет женский чемпионат Европы по шахматам

В Греции с 31 марта по 4 апреля пройдет женский чемпионат Европы по шахматам.

Федерация шахмат России перешла в Азию в 2023 году, и теперь представители страны не участвуют в европейских первенствах.

Чемпионат Европы по шахматам

Родос, Греция

Женщины

Начало партий – 15:00 по московскому времени (31 марта)

Список участниц

Нино Бациашвили (Грузия)

Динара Вагнер (Германия)

Теодора Иняц (Сербия)

Мери Арабидзе (Грузия)

Ставрула Цолакиду (Греция)

Лела Джавахишвили (Грузия)

Анна Ушенина (Украина)

Антоанета Стефанова (Болгария)

Белла Хотенашвили (Грузия)

Ульвия Фаталиева (Азербайджан)

Александра Мальцевская (Польша)

Екатерина Аталык (Турция)

Анастасия Савина (Франция)

Ольга Зимина (Италия)

ПРИМЕЧАНИЕ: будет сыграно 11 туров по швейцарской системе. Контроль времени – 90 минут плюс 30 секунд на ход (с добавлением еще 30 минут после 40 ходов).