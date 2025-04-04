Завершилась вторая партия матча за звание чемпионки мира по шахматам

Китаянка Тань Чжунъи одержала победу над соотечественницей Цзюй Вэньцзюнь во второй партии матча за звание чемпионки мира.

Партия, проходившая в Шанхае, завершилась победой Тань Чжунъи на 62‑м ходу.

Счет в матче — 1,5:0,5 в пользу Тань Чжунъи. Третья партия состоится 6 апреля.

Матч за женскую шахматную корону состоит из 12 партий и проводится в Шанхае и Чунцине. В случае ничьей по итогам 12 партий соперницы сыграют в быстрые шахматы и, в случае необходимости, в блиц.