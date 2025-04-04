Завершилась вторая партия матча за звание чемпионки мира по шахматам

Тань Чжунъи победила Цзюй Вэньцзюнь во второй партии матча за звание чемпионки мира по шахматам
Китаянка Тань Чжунъи одержала победу над соотечественницей Цзюй Вэньцзюнь во второй партии матча за звание чемпионки мира.
Партия, проходившая в Шанхае, завершилась победой Тань Чжунъи на 62‑м ходу.
Счет в матче — 1,5:0,5 в пользу Тань Чжунъи. Третья партия состоится 6 апреля.
Матч за женскую шахматную корону состоит из 12 партий и проводится в Шанхае и Чунцине. В случае ничьей по итогам 12 партий соперницы сыграют в быстрые шахматы и, в случае необходимости, в блиц.