Российские велосипедисты Гвоздарев и Титов получили нейтральный статус

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Российские велосипедисты Вадим Гвоздарев и Егор Титов, выступающие в маунтинбайке, стали обладателями нейтрального статуса, дающего право принимать участие во всех крупных международных соревнованиях, включая чемпионаты мира и Европы. Об этом свидетельствуют документы Международного союза велосипедистов (UCI), имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Гвоздареву и Титову по 17 лет. В июне 2024 года на международных соревнованиях в Челябинской области в юниорском кросс-кантри Гвоздарев занял первое место, Титов финишировал вторым.

В мае 2023 года Международный союз велосипедистов разрешил участие российских и белорусских спортсменов в мероприятиях международного календаря, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира, в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов без наличия каких-либо ассоциаций с Российской Федерацией или Белоруссией, их национальной федерацией или национальным олимпийским комитетом.