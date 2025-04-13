Вэньцзюнь повела с преимуществом в 3 очка в матче за звание чемпионки мира с Чжунъи

Сегодня, 13 апреля, прошла седьмая партия матча за звание чемпионки мира по шахматам. В её рамках 17-я чемпионка мира китайская шахматистка Цзюй Вэньцзюнь победила соотечественницу Тань Чжунъи. Таким образом, счёт матча за мировую шахматную корону стал 5-2 в пользу Вэньцзюнь. Для оформления победы ей осталось набрать 1,5 очка в пяти партиях.

Игра за звание чемпионки мира проходит в двух китайских городах. Первые шесть партий состоятся в Шанхае (с 1 по 10 апреля), оставшиеся шесть партий и тай-брейк (при необходимости) — в Чунцине (с 11 по 23 апреля).

Цзюй Вэньцзюнь является чемпионкой мира с 2018 года. Тань Чжунъи была чемпионкой мира в 2017-2018 годах. Она выиграла турнир претенденток в 2024 году.