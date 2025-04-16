Китаянка Цзюй Вэньцзюнь сохранила звание чемпионки мира по шахматам

Китаянка Цзюй Вэньцзюнь обыграла соотечественницу Тань Чжунъи и сохранила звание чемпионки мира по шахматам. Партии проходили в Китае.

Девятая партия матча завершилась вничью, после чего счет в противостоянии из 12 партий с классическим контролем времени стал 6,5:2,5 в пользу Цзюй Вэньцзюнь. Первые шесть партий прошли в Шанхае, затем спортсменки соревновались в Чунцине.

Цзюй Вэньцзюнь 34 года, она является обладательницей шахматной короны с 2018 года, когда победила Тань Чжунъи. Позднее шахматистка защитила звание чемпионки мира в матчах против россиянок Екатерины Лагно (2018) и Александры Горячкиной (2020), а также против китаянки Лэй Тинцзе (2023). Тань Чжунъи 33 года, она становилась чемпионкой мира в 2017 году.

Призовой фонд матча за шахматную корону составил €500 тыс. Из российских шахматисток в новейшей истории чемпионкой мира становилась лишь Александра Костенюк, которая в 2008 году победила китаянку Хоу Ифань.