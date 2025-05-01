Ян Непомнящий опустился на 10-ю строчку в обновлённом рейтинге ФИДЕ
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий переместился с девятой на десятую строчку в обновлённом рейтинге ФИДЕ.
У Непомнящего 2757 очков, ранее он был в рейтинге девятым. Лидером остается норвежец Магнус Карлсен, второе место занимает американец Хикару Накамура, тройку лучших замыкает действующий чемпион мира индиец Гукеш Доммараджу.
Рейтинг ФИДЕ. Мужчины, апрель:
1. Магнус Карлсен (Норвегия) — 2837.
2. Хикару Накамура (США) — 2804.
3. Гукеш Доммараджу (Индия) — 2787.
4. Арджун Эригайси (Индия) — 2782.
5. Фабиано Каруана (США) — 2776.
6. Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) — 2771.
7. Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — 2758.
8. Вэй Йи (Китай) — 2758.
9. Алиреза Фируджа (Франция) — 2757.
10. Ян Непомнящий (Россия) — 2757...
33. Пётр Свидлер (Россия) — 2698...
35. Андрей Есипенко (Россия) — 2695...
39. Даниил Дубов (Россия) — 2693...
45. Александр Грищук (Россия) — 2682.
46. Владислав Артемьев (Россия) — 2679.