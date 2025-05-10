Самый молодой гроссмейстер России обошел всех на чемпионате Азии по блицу

Победителем чемпионата Азии по блицу в городе Эль-Айн в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) стал 14-летний российский гроссмейстер Иван Землянский.

Во время соревнований он получил восемь очков из девяти возможных. Второе место занял гражданин Ирана Мовахед Сина, а третья позиция досталась россиянину Рудику Макаряну.

Прошлой весной Землянский стал самым молодым гроссмейстером России. Он выполнил норму международного гроссмейстера на турнире в Шардже (ОАЭ). В восьми турах юный спортсмен набрал пять очков, выиграв партии у индийских шахматистов Абхиджита Гупты и Адитьи Миттала, а также у представляющего Словению Владимира Федосеева.

Таким образом, россиянин обошел по возрастному показателю Аниша Гири, который стал гроссмейстером в возрасте 14 лет и семи месяцев. Мировой рекорд принадлежит представителю США Абхиманью Мишра, выполнившему норму международного гроссмейстера в возрасте 12 лет, четырех месяцев и 25 дней. Это произошло 30 июня 2021 года.

Ранее украинского шахматиста дисквалифицировали на три года за жульничество.