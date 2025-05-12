FIDE будет вести консультации с Афганистаном для снятия запрета на шахматы

ФИДЕ будет консультироваться с властями Афганистана для снятия запрета на игру в шахматы.

Министерство поощрения добродетели и предотвращения порока движения «Талибан»* объявило, что игра в шахматы запрещена, и закрыло Афганскую шахматную федерацию.

9 мая афганские шахматисты обратились в Департамент спорта с просьбой разрешить им играть в шахматы, а также получать финансовую помощь для организации работы шахматных групп и соревнований.

Представители Департамента спорта и физического воспитания «Талибана»* сообщили им, что указ эмира объявил шахматы запрещенными и лишил федерацию возможности продолжать свою деятельность.

«Мы будем вести консультации для того, чтобы восстановить там шахматную жизнь. В местной федерации шахмат было много проблем, которые необходимо решать в любом случае», – сказал глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович, оценивая ситуацию в Афганистане.

* Запрещенная в РФ террористическая организация.